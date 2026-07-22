В Крыму указали на устойчивый рост интереса к физической культуре и активному образу жизни

В Крыму наблюдается устойчивый рост интереса к физической культуре и активному образу жизни. По данным Министерства спорта республики, более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы комплекса ГТО.
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