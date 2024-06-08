Главу электротранспортной компании в Кемерово арестовали после ДТП с трамваем

Директора Кемеровской электротранспортной компании арестовали до 6 августа Генерального директора Кемеровской электротранспортной компании, трамваи которой попали в ДТП в четверг 6 июня, арестовали до 6 августа.
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