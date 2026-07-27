Политический ландшафт США: подготовка к электоральному циклу 2028 года

На дворе пока еще уходящее лето 2026 года, но в США вовсю начинается президентская гонка. Хотя формально республиканцы с демократами заняты подготовкой к предстоящим выборам в Конгресс, до которых ровно сто дней.
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