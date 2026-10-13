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Умер почетный президент «Арсенала» Кен Фрайар, отдавший клубу 76 лет жизни

На 93-м году жизни скончался Кен Фрайар, почетный президент и легендарный функционер лондонского «Арсенала».

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