Кризис на белорусско-польской границе: 5 основных фактов

Александр Симаков

Евросоюз использует беженцев в данной ситуации как оружие против Лукашенко. Эта такая месть за неудавшийся в Белоруссии майдан. Не случайно же два дня назад в Германию притащили Тихановскую и в Бундестаге ей "аплодировали стоя", в том числе и за правильную позицию по мигрантам.