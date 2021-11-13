Заноза

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Кризис на белорусско-польской границе: 5 основных фактов

Кризис на белорусско-польской границе: 5 основных фактов

Факт 1. Люди во всем мире имеют право на свободное передвижение. В этом отношении власти Белоруссии не нарушают ни собственного, ни международного права.

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Комментарии
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Александр Симаков
Евросоюз использует беженцев в данной ситуации как оружие против Лукашенко. Эта такая месть за неудавшийся в Белоруссии майдан. Не случайно же два дня назад в Германию притащили Тихановскую и в Бундестаге ей "аплодировали стоя", в том числе и за правильную позицию по мигрантам.
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