Как идет суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина?

Очередное заседание по делу состоялось 9 сентября, на нем начали рассматривать девятое убийство На процессе по делу возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина начали рассматривать девятое его убийство из 11.
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