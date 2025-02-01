Артиллерией ВСУ 39 раз атаковала жилые районы ДНР за сутки

Семь мирных жителей ДНР был ранены в результате обстрелов артиллерией ВСУ, всего было 39 атак по жилым районам за минувшие сутки, заявило управление республики по документированию военных преступлений Украины 2 февряля в своем Telegram-канале.
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