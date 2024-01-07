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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по ассистам (492), обогнав Лекавалье

Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:7).

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