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В Кремле оценили массовое ДТП на трассе в Новгородской области

В Кремле оценили массовое ДТП на трассе в Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить отдельное совещание по массовому ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где погибли пять человек, в том числе ребенок, и пострадали еще 17 россиян, включая пятерых несовершеннолетних.

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