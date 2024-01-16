Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников побывал в Вятском Посаде

Накануне гендиректор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников приехал в Орловскую область, чтобы посетить духовно-православный центр «Вятский Посад», храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского и подсобное хозяйство «Орловский Колос».
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