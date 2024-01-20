«С ЦСКА стоит брать пример, как сохранять костяк»

За последний год омский «Авангард» прошел через радикальные перемены. В клубе полностью сменилось руководство — пост председателя совета директоров после пяти лет работы покинул Александр Крылов, при котором «ястребы» в 2021 году выиграли первый в своей истории Кубок Гагарина.