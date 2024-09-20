Кошельки «Эры Сатоши» перевели $16 млн в биткоинах после 15 лет бездействия

Кошельки «Эры Сатоши» перевели $16 млн в биткоинах после 15 лет бездействияСотни биткоинов, полученных путем майнинга на ранних этапах работы сети, были переведены на новые кошельки после 15 лет бездействия, пишет CoinDesk .
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