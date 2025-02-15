Доктора смогут назначать пациентам незарегистрированные в РФ лекарства

Минздрав разработал критерии для назначения незарегистрированных в стране лекарственных препаратов. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с Авторадио отметил, что такая практика в стране уже существует.
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