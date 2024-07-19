🌾 Аграрии Крыма в этом году намолотили 1,5 млн тонн зерна Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность полуострова, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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🌾 Аграрии Крыма в этом году намолотили 1,5 млн тонн зерна Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность полуострова, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.