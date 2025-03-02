Грузия и Азербайджан расширяют взаимодействие с Ближним Востоком

ОАЭ и Саудовская Аравия берутся реализовать на Кавказе амбициозные проекты Месяц назад, 26 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе побывал в Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), встретившись с их президентом шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном и государственными министрами.