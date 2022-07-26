"Роснефти" может понадобиться 9-12 газовых электростанций для проекта "Восток ойл"

ПАЙЯХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (Красноярский край), 26 июл - РИА Новости. "Роснефти" может понадобиться 9-12 газовых электростанций мощностью от 300 МВт до 1 ГВт для проекта "Восток ойл" на Таймыре, заявил журналистам гендиректор проекта Владимир Чернов.