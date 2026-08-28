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The Eurasia Daily news agency

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Azerbaijani Foreign Ministry handed protest note to Polish Ambassador

Azerbaijani Foreign Ministry handed protest note to Polish Ambassador

Polish Ambassador to Azerbaijan Pavel Radomsky was summoned to the Ministry of Foreign Affairs of the country on August 28, where he was handed a note of protest in connection with the TVP World channel story.

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