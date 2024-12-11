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Украинские ракеты и дроны атаковали Брянск и Таганрог

Украинские ракеты и дроны атаковали Брянск и Таганрог

Ночью серия громких взрывов раздалась в Брянской области. Местные жители утверждают, что слышали около десятка мощных взрывов, после чего начался пожар, передает корреспондент ПолитНавигатора», Изначально губернатор региона Александр Богомаз написал, что над территорией области «обнаружены и уничтожены десять БпЛА самолетного типа».

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