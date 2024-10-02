Глава МИД Ирана Аракчи: ситуация в регионе стабилизируется в ближайшие дни

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вероятность глобального конфликта на Ближнем Востоке сохраняется, однако силы Тегерана находятся в боевой готовности, в связи с чем ситуация в регионе должна стабилизироваться.
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