В Средиземном море танкер был взят на абордаж Очередной акт пиратства в отношении гражданского судна под нейтральным флагом совершен в акватории Сред.
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