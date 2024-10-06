Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ 5 высокомерных отказов на выступления

С зимы текущего года Москва от ОБСЕ получила пять высокомерных отказов в рамках сотрудничества с ФСОБ (форум по сотрудничеству в области безопасности) на приглашение высокопоставленных докладчиков из России, передает РИА Новости.
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