Кира Найтли заявила, что все знакомые ей женщины подвергались домогательствам

DooraleiПолитикаКира Найтли заявила, что все знакомые ей женщины подвергались домогательствам36-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли назвала ситуацию с харассментом «чертовски удручающей».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВ КВот бабьё, на то вы и родились бабами, чтобы вас мужики домогались, радоваться должны!Wlad WladСчитать человеческих САМОК "разумными существами" приняли решение СИОНИСТСКИЕ КУКЛОВОДЫ - они их используют как ИНСТРУМЕНТ для УНИЧТОЖЕНИЯ Цивилизации. *** Но НИ ОДНА из них не может даже осознать, что РОЖАЮТ САМКИ ВАГИНАМИ, а не "женщины умом". *** У человеческих самок НЕТ НИ ОДНОГО признака "разумности" - ПАРАЗИТКИ ОБЩИРАЮЩИЕ ДЕТЕЙ.Комментировать
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