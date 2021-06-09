Dooralei

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Кира Найтли заявила, что все знакомые ей женщины подвергались домогательствам

Кира Найтли заявила, что все знакомые ей женщины подвергались домогательствам

36-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли назвала ситуацию с харассментом «чертовски удручающей».

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В К
Вот бабьё, на то вы и родились бабами, чтобы вас мужики домогались, радоваться должны!
Wlad Wlad
Считать человеческих САМОК "разумными существами" приняли решение СИОНИСТСКИЕ КУКЛОВОДЫ - они их используют как ИНСТРУМЕНТ для УНИЧТОЖЕНИЯ Цивилизации. *** Но НИ ОДНА из них не может даже осознать, что РОЖАЮТ САМКИ ВАГИНАМИ, а не "женщины умом". *** У человеческих самок НЕТ НИ ОДНОГО признака "разумности" - ПАРАЗИТКИ ОБЩИРАЮЩИЕ ДЕТЕЙ.

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