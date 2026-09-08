Популярные кроссоверы Geely подорожали в России

Coolray и Cityray в их числе Geely в сентябре 2026 года вновь пересмотрела российские прайс-листы. Подорожание затронуло сразу четыре кроссовера — Coolray, Cityray, Okavango и гибридный EX5 EM-R.
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