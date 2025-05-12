Politico: ускоренное вступление Украины в Евросоюз не поможет никому

Ускоренное вступление Украины в Европейский союз не поможет никому. Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что спешка с принятием Киева чревата привнесением масштабной системной коррупции и внутренним ослаблением ЕС, а также усилением трений между странами-членами содружества.