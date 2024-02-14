Не могут найти людей для ВСУ: причины проблем Киева Евгения КомароваВ Черкассах украинские мужчины сталкиваются с вызывающим мобилизационным патрулем и его решительным командиром Павлом Жилиным, офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ), который предпринимает попытки найти добровольцев для отправки на передовую линию.
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