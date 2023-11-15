Пьяный матрос «Экостроя» утонул на элеваторной площадке на Доблести

Руководство компании перед этим сняло его с рабочей смены и отправило домой. Во вторник в службу «112» позвонил начальник комплекс и сообщил о том, что на элеваторной площадке № 24 на улице Доблести, 1 найдено тело пропавшего накануне сотрудника СПб ГУП «Экострой».