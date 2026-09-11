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Пожар оставил баню без крыши в одном из сел Алтайского края

Пожар оставил баню без крыши в одном из сел Алтайского края

Причиной происшествия могло стать нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи Пожар произошел днем 10 сентября на территории частного домовладения в селе Малоугренево Бийского района.

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