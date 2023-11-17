Байден намерен продлить саммит АТЭС еще на пять дней

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявил о планах пролонгировать переговоры еще на пять дней.
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