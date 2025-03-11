Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»

Сегодня «Денвер» Йокича взял верх над «Оклахомой» Шэя Гиллджес-Александера – 140:127. «Очевидно, Шэй Гилджес-Александер – отличный игрок, и если он возьмет свой первый MVP, то это будет вполне заслуженно.