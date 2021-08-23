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Захарова: Лондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным

Захарова: Лондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по пунктам разобрала заявление коллег из Великобритании.

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Vasily Golov
Великобритания имеет акт ОЗХО об отсутствии Хим.оружия на территории? Кто кроме небольшого кол-ва государств имеют подобные документы.Россия имеет США и Британия и страны НА ТО не имеют.Хотя воспроизводили Новичок. Исследовали и написали формулу.
Александр Бурцев
Как всегда, англичанка гадит по всем углам, пора уже в её собственном дерьме извалять, хотя вряд ли поможет но хоть похохочем.
Игорь Кузнецов
Обычный "слововброс" - нет объективных данных о результатов анализов до и после госпитализации Навального.
Александр Дементьев
Скорее бы что ли лёд в Антарктиде растаял. Смыло бы на хрен этот гадюшник.

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