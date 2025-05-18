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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Совместные тактико-специальные учения работников лесхоза и огнеборцев прошли в Бобруйском районе.

Совместные тактико-специальные учения работников лесхоза и огнеборцев прошли в Бобруйском районе.

15 мая на территории лесного фонда Бобруйского района вблизи д. Соломенка проведено тактико-специальное учение с лесопожарными командами и бригадами Бобруйского, Кличевского, Осиповичского опытного лесхозов.

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