Совместные тактико-специальные учения работников лесхоза и огнеборцев прошли в Бобруйском районе.

15 мая на территории лесного фонда Бобруйского района вблизи д. Соломенка проведено тактико-специальное учение с лесопожарными командами и бригадами Бобруйского, Кличевского, Осиповичского опытного лесхозов.
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