Премьер Британии отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона

ЛОНДОН (ИА Реалист). Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил своего британского премьера Риши Сунака в отмене встречи в Лондоне, запланированной на вторник, 28 ноября, из-за дипломатического спора о статусе скульптуры Парфенона, сообщает Reuters.
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