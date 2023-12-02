Станет ли Гайана поводом для "Бури в джунглях"

Global Look Press/Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com В последние несколько дней в интернете появились новости о едва ли не появлении новой горячей точки на карте мира – на сей раз в Южной Америке, в Гайане.
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