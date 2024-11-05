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Русская весна

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Пылают Bradley: перешедшие на сторону России бойцы ВСУ жгут технику НАТО, наступая на Покровском фронте (ВИДЕО)

Пылают Bradley: перешедшие на сторону России бойцы ВСУ жгут технику НАТО, наступая на Покровском фронте (ВИДЕО)

Перешедшие на сторону России бойцы ВСУ продолжают жечь технику НАТО, наступая на покровском направлении.

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