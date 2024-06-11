Спикер думы ХМАО: администрация президента попросила регионы до 15 июня направить заключения по налоговой реформе

Спикер думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков сообщил, что администрация президента попросила все регионы страны в срочном порядке подготовить заключения по предлагаемой Минфином РФ реформе налогового законодательства, которая предусматривает повышение налогов для населения и бизнеса.