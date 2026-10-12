НФЛ. 5-я неделя. «Атланта» сыграла с «Балтимором», «Рэмс» встретятся с «Баффало», другие матчи

С 9 по 11 октября пройдут матчи пятой недели регулярного чемпионата НФЛ . Национальная футбольная лига (НФЛ) Регулярный чемпионат 5-я неделя 9 октября, пятница Даллас – Тампа-Бэй – 16:24 (7:0, 3:7, 0:17, 6:0) Лидеры в нападении: Пас: Дак Прескотт (ДАЛ) — 24/42, 316 ярдов, 1 тд, 2 перехвата; Джейлон Дэниелс (ТБ) — 19/25, 189 ярдов, 1 тд Вынос: Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 12 попыток, 45 ярдов, 1 тд; Баки Ирвинг (ТБ) — 21 попытка, 165 ярдов, 1 тд Прием: Джордж Пикенс (ДАЛ) — 9 приемов, 130 ярдов, 1 тд; Тез Джонсон (ТБ) — 1 прием, 64 ярда 11 октября, воскресенье Джексонвилл – Филадельфия – 19:17 (7:0, 0:14, 3:0, 9:3) Лидеры в нападении: Пас: Тревор Лоуренс (ДЖК) — 24/39, 331 ярд, 2 тд, 1 перехват; Джейлен Хертс (ФИЛ) — 21/40, 220 ярдов, 1 тд Вынос: Бейшул Тутен (ДЖК) — 22 попытки, 72 ярда; Дэмеон Пирс (ФИЛ) — 11 попыток, 14 ярдов Прием: Паркер Уошингтон (ДЖК) — 6 приемов, 124 ярда, 2 тд; Дэриус Купер (ФИЛ) — 2 приема, 71 ярд, 1 тд Грин-Бэй – Чикаго – 31:7 (7:0, 7:7, 9:0, 8:0) Лидеры в нападении: Пас: Джордан Лав (ГБ) — 25/31, 367 ярдов, 2 тд; Кейс Кинам (ЧИК) — 11/19, 108 ярдов, 1 перехват Вынос: Маршон Ллойд (ГБ) — 10 попыток, 31 ярд, 2 тд; Диандре Свифт (ЧИК) — 9 попыток, 43 ярда, 1 тд Прием: Кристиан Уотсон (ГБ) — 6 приемов, 143 ярда, 2 тд; Лютер Берден (ЧИК) — 4 приема, 47 ярдов Майами – Цинциннати – 24:31 (7:7, 0:14, 3:7, 14:3) Лидеры в нападении: Пас: Малик Уиллис (МАЙ) — 15/27, 137 ярдов, 1 тд, 2 перехвата; Джо Бурроу (ЦИН) — 23/32, 190 ярдов, 4 тд Вынос: Олли Гордон (МАЙ) — 18 попыток, 88 ярдов, 1 тд; Самажи Пирайн (ЦИН) — 14 попыток, 68 ярдов Прием: Малик Уошингтон (МАЙ) — 6 приемов, 43 ярда; Джамарр Чейз (ЦИН) — 6 приемов, 77 ярдов, 1 тд Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 45:17 (14:7, 7:0, 14:3, 10:7) Лидеры в нападении: Пас: Дрейк Мэй (НИ) — 26/34, 374 ярда, 4 тд; Кирк Казинс (ЛВ) — 19/28, 243 ярда, 1 тд Вынос: Рамондрей Стивенсон (НИ) — 13 попыток, 64 ярда, 1 тд; Эштон Дженти (ЛВ) — 10 попыток, 27 ярдов Прием: Кайл Уильямс (НИ) — 3 приема, 91 ярд, 1 тд; Брок Бауэрс (ЛВ) — 8 приемов, 110 ярдов, 1 тд Нью-Йорк Джетс – Кливленд – 17:12 (7:3, 0:3, 0:0, 10:6) Лидеры в нападении: Пас: Джино Смит (ДЖТ) — 17/30, 182 ярда, 1 тд; Дешон Уотсон (КЛВ) — 15/33, 155 ярдов, 1 тд Вынос: Брейлон Аллен (ДЖТ) — 24 попытки, 116 ярдов, 1 тд; Куиншон Джадкинс (КЛВ) — 14 попыток, 44 ярда Прием: Гарретт Уилсон (ДЖТ) — 7 приемов, 104 ярда, 1 тд; Айзея Бонд (КЛВ) — 3 приема, 74 ярда Нью-Орлеан – Миннесота – 13:23 (0:3, 7:3, 6:7, 0:10) Лидеры в нападении: Пас: Тайлер Шак (НО) — 16/25, 96 ярдов, 2 перехвата; Кайлер Мюррей (МИН) — 24/30, 229 ярдов, 1 тд Вынос: Кендре Миллер (НО) — 10 попыток, 30 ярдов, 1 тд; Аарон Джонс (МИН) — 25 попыток, 113 ярдов, 1 тд Прием: Крис Олавей (НО) — 4 приема, 46 ярдов; Джастин Джефферсон (МИН) — 6 приемов, 79 ярдов, 1 тд Питтсбург – Индианаполис – 34:22 (7:6, 10:7, 7:6, 10:3) Лидеры в нападении: Пас: Аарон Роджерс (ПИТ) — 22/31, 235 ярдов, 3 тд; Дэниел Джонс (ИНД) — 24/44, 267 ярдов Вынос: Джейлен Уоррен (ПИТ) — 15 попыток, 101 ярд, 1 тд; Джонатан Тейлор (ИНД) — 15 попыток, 45 ярдов Прием: Джейлен Уоррен (ПИТ) — 6 приемов, 87 ярдов, 1 тд; Тайлер Уоррен (ИНД) — 7 приемов, 83 ярда Теннесси – Хьюстон – 3:26 (3:3, 0:9, 0:7, 7:7) Лидеры в нападении: Пас: Кэм Уорд (ТЕН) — 23/36, 170 ярдов, 1 перехват; Си Джей Страуд (ХЬЮ) — 26/34, 261 ярд, 1 тд Вынос: Тони Поллард (ТЕН) — 14 попыток, 52 ярда; Вуди Маркс (ХЬЮ) — 15 попыток, 62 ярда Прием: Уандейл Робинсон (ТЕН) — 6 приемов, 53 ярда; Зейвьер Хатчинсон (ХЬЮ) — 4 приема, 65 ярдов Вашингтон – Нью-Йорк Джайентс – 27:27 (6:3, 6:0, 7:10, 8:14, 0:0) Лидеры в нападении: Пас: Джейден Дэниелс (ВАШ) — 17/25, 199 ярдов; Джеймис Уинстон (ДЖЙ) — 33/54, 326 ярдов, 3 тд Вынос: Джейден Дэниелс (ВАШ) — 9 попыток, 103 ярда, 2 тд; Кэм Скэттебу (ДЖЙ) — 13 попыток, 59 ярдов Прием: Терри Маклорин (ВАШ) — 4 приема, 62 ярда; Малик Нейберс (ДЖЙ) — 11 приемов, 121 ярд, 1 тд Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 17:23 (0:7, 3:3, 14:0, 0:13) Лидеры в нападении: Пас: Джастин Херберт (ЛАЧ) — 14/24, 121 ярд, 1 тачдаун, 1 перехват; Бо Никс (ДЕН) — 16/27, 123 ярда, 1 тд Вынос: Каймани Вайдел (ЛАЧ) — 8 попыток, 57 ярдов, 1 тд; Джей Кей Доббинс (ДЕН) — 18 попыток, 68 ярдов, 1 тд Прием: Чарли Колар (ЛАЧ) — 3 приема, 37 ярдов; Эван Ингрэм (ДЕН) — 4 приема, 55 ярдов Аризона – Детройт – 21:45 (7:0, 0:24, 7:14, 7:7) Лидеры в нападении: Пас: Джакоби Бриссетт (АРЗ) — 29/47, 292 ярда, 3 тд, 1 перехват; Джаред Гофф (ДЕТ) — 19/30, 271 ярд, 3 тд Вынос: Джеремайя Лав (АРЗ) — 12 попыток, 22 ярда; Джамир Гиббс (ДЕТ) — 25 попыток, 151 ярд, 2 тд Прием: Кендрик Борн (АРЗ) — 5 приемов, 70 ярдов; Сэм Лапорта (ДЕТ) — 5 приемов, 88 ярдов, 1 тд Сиэтл – Сан-Франциско – 29:32 (7:7, 6:14, 13:0, 3:11) Лидеры в нападении: Пас: Сэм Дарнолд (СИЭ) — 18/29, 195 ярдов, 1 тд, 2 перехвата; Брок Парди (СФ) — 19/29, 189 ярдов, 2 тд, 1 перехват Вынос: Эмануэл Уилсон (СИЭ) — 20 попыток, 61 ярд, 1 тд; Кристиан Маккэффри (СФ) — 11 попыток, 68 ярдов, 1 тд Прием: Джексон Смит-Инджигба (СИЭ) — 5 приемов, 102 ярда, 1 тд; Майк Эванс (СФ) — 7 приемов, 113 ярдов, 1 тд 12 октября, воскресенье Атланта – Балтимор – 23:30 (7:3, 7:6, 3:6, 6:8, 0:7) Лидеры в нападении: Пас: Майкл Пеникс (АТЛ) — 19/32, 240 ярдов, 1 тд; Тайлер Хантли (БАЛ) — 24/32, 201 ярд, 2 тд Вынос: Бижан Робинсон (АТЛ) — 17 попыток, 86 ярдов; Деррик Хенри (БАЛ) — 24 ярда, 102 ярда Прием: Дрейк Лондон (АТЛ) — 7 приемов, 118 ярдов; Рашод Бейтмен (БАЛ) — 5 приемов, 62 ярда 13 октября, вторник Лос-Анджелес Рэмс – Баффало – 03.