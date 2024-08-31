Автовыходные в усадьбе Архангельское: самые яркие экспонаты

В этом году «Автовыходные» снова прошли два раза. В самом начале июня — на Гребном канале, а в конце августа — в Архангельском, когда автомобильную классику собрали на аллеях роскошной подмосковной усадьбы.
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