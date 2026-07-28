Tata Power Targets 2032 for India's First Private Nuclear Plant

Tata Power, one of India’s biggest integrated power utilities, plans to build its first nuclear power plant by 2032 as the country opens the civil nuclear sector to private companies, CEO Praveer Sinha told Bloomberg Television in an interview on Tuesday.
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