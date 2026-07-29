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«Грин-Бэй» подписал контракт с кикером из Германии

«Грин-Бэй Пэкерс» подписали кикера Ленни Крига и одновременно отчислили Лукаса Хаврисика. Немец поборется за место в составе с выбранным на драфте-2026 Треем Смэком.

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