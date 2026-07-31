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Онковакцину от рака кожи получат 20 пациентов до конца года

Онковакцину от рака кожи получат 20 пациентов до конца года

Первую российскую персонализированную вакцину от рака кожи до конца 2026 года получат 20 пациентов, сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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