Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил, что европейские страны предложили республике принимать мигрантов из Афганистана и Африки в обмен на возможность киргизским гражданам работать в ЕС, но Киргизия категорически отвергла это предложение.