Собака выпала на ходу из автомобиля в Алматы. ВИДЕО

Выпавшую собаку во время езды по проспекту аль-Фараби обсуждают в сети, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в instagram-паблике krisp_almaty, на видео видно, как собака выпрыгивает с авто и чуть ли не попадает по колеса других авто.
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