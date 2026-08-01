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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» расторгла контракт с Андреоффом. Форвард получит 10,5 млн рублей (Михаил Зислис)

« Сибирь » расторгла контракт с нападающим Энди Андреоффом . Об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

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