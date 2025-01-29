Ближе к апокалипсису. Стрелки часов Судного дня сдвинулись на 89 секунд до полуночи

По версии университета Чикаго, оттащить мир от края пропасти должны США, Россия и Китай Стрелки часов Судного дня, отсчитывающих условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на одну секунду вперед.
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