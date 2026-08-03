Испания не покинет Шенгенскую зону несмотря на миграционный кризис

Испания не намерена выходить из Шенгенской зоны, несмотря на обострение миграционного кризиса, связанного с увеличением числа беженцев, пытающихся попасть в Европейский союз через испанские анклавы Сеута и Мелилью.
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