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FiNE NEWS

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Испания не покинет Шенгенскую зону несмотря на миграционный кризис

Испания не намерена выходить из Шенгенской зоны, несмотря на обострение миграционного кризиса, связанного с увеличением числа беженцев, пытающихся попасть в Европейский союз через испанские анклавы Сеута и Мелилью.

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