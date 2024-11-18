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Показаны кадры поражения «Ланцетом» движущегося по трассе HIMARS ВСУ в Запорожской области

Показаны кадры поражения «Ланцетом» движущегося по трассе HIMARS ВСУ в Запорожской области

В сети опубликованы кадры, на которых показан момент поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" американской установки РСЗО М142 HIMARS ВСУ, передвигавшейся по трассе в районе населенного пункта Новосолошино, расположенного в 25 километрах к северо-западу от Гуляйполя.

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