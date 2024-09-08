Риторика Кремля нацелена на поддержку боевого духа и показывает готовность к завершению начатого.Песков признал, что России предстоит ещё многое сделать для победы в спецоперации на Украине Риторика Кремля нацелена на поддержку боевого духа и показывает готовность к завершению начатого.