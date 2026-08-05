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Дмитриев призвал ЕС и Великобританию поучиться у России миграционной политике

Дмитриев призвал ЕС и Великобританию поучиться у России миграционной политике

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания должны перенять опыт России в сфере миграционной политики.

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