Тест Jaecoo J8: как Exeed RX, но дешевле и лучше

Для вывода этой модели на российский рынок марка Jaecoo сняла эпичную короткометражку на Эльбрусе. С гонками, большими горами и вертолётами — смотрится на одном дыхании, обязательно оцените, если ещё не видели.
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