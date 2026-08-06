В Чуваши сотрудники транспортной полиции и общественник встретились с подростками

В рамках акций «Зарядка со стражем порядка» и «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте при поддержке общественного совета и регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» посетили БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
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